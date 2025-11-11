12월 광주서 한강 노벨문학상 수상 1주년 기념 국제포럼
국립아시아문화전당 국제회의실서 개최
광주시·ACC 정례협의회서 과제 등 협의
12월 10~11일 광주 국립아시아문화전당(ACC)에서 한강 작가의 노벨문학상 수상 1주년을 기념하는 국제포럼이 개최된다.
광주광역시와 ACC는 11일 광주비엔날레 회의실에서 ‘2025 제2차 정례협의회’를 열고 시민들이 일상에서 문화를 즐길 수 있는 방안 등에 대해 논의했다.
이날 협의회에서는 한강 작가 노벨문학상 수상 1주년 기념행사와 제16회 광주비엔날레 전시 장소 협조, 2028 전국체전 협력 방안, ACC 개관 10주년 기념식 협조, 아시아문화중심도시 조성 신규사업 등이 논의됐다.
양 기관은 오는 12월 10∼11일 ACC 국제회의실에서 ‘노벨문학상 수상 1주년 기념 국제포럼’을 개최하고, 로비 등 포럼 주변 공간에 시민들이 참여할 수 있는 프로그램을 마련하기로 협의했다. 또 내년 9월 열리는 ‘제16회 광주비엔날레’의 해외 파빌리온 전시공간 일부를 ACC에 마련할 수 있도록 요청했다.
광주시와 ACC는 매년 두 차례 정례협의회를 통해 양 기관의 협력 과제를 발굴하고 주요 현안에 대한 의견을 조율해오고 있다.
김상욱 국립아시아문화전당장은 “ACC는 지역과 함께 성장하는 아시아 문화 허브로 자리매김하고 있다”며 “앞으로도 광주시와 긴밀히 협력하며 지역 문화생태계 발전에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
김영문 광주시 문화경제부시장은 “문화·기술·예술이 어우러지는 아시아문화중심 3.0시대로 도약하기 위해 ACC와 협력이 중요하다”며 “지역민, 세계와 소통하며 광주의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.
