충남서 심정지 발생하면 인근 CPR 자원봉사자에 알림
충남에서 심정지 환자가 발생하면 반경 300m 안에 있는 심폐소생술(CPR) 가능 자원봉사자에게 알림이 전송되는 체계가 마련됐다.
충남소방본부는 심정지 환자의 소생률을 높이기 위해 전국 최초로 ‘우리 동네 생명지킴이’ 모바일 앱 서비스를 시행한다고 11일 밝혔다.
우리 동네 생명지킴이는 심정지 신고 접수 시 환자와 가장 가까운 심폐소생술(CPR) 가능 자원봉사자에게 실시간으로 출동 알림을 전송하는 지역 생명 안전망 구축 사업이다.
심정지 신고가 접수되면 상황실에서 반경 300m 내 자원봉사 등록자에게 앱으로 상황을 송신해 골든타임(최초 4분)에 심폐소생술 등 응급 처치할 수 있도록 한다. 자원봉사자는 요청에 대해 수락이나 불가로 지원 여부를 선택할 수 있다.
이날부터 지역 15개 시·군을 대상으로 운영한다. 현재 등록된 자원봉사자는 소방공무원과 의용소방대원 등 3000여명이다.
충남소방본부는 앞으로 의료종사자와 응급의료 관련 전공 학생, 심폐소생술 교육 수료자 등 일반 시민까지 자원봉사자로 참여할 수 있도록 대상을 확대할 계획이다.
질병관리청이 발표한 지난해 상반기 급성심정지 조사 결과에 따르면 일반인이 심폐소생술을 시행했을 때 생존율은 14.3%로 시행하지 않았을 때(6.5%)보다 2.2배가량 높게 나타났다. 뇌 기능 회복률 역시 심폐소생술 시행 시 11.4%로 3.2배가량 높았다.
또 심정지 환자의 64%는 공공장소가 아닌 곳에서 발생하는 만큼 구급대 도착 전에 주변 목격자의 즉각적인 처치가 생존에 결정적인 영향을 미치는 것으로 확인됐다.
성호선 충남소방본부장은 “심정지 환자의 생존율은 처음 4분 내 응급조치가 이뤄지느냐에 달렸다”며 “우리 동네 생명지킴이가 지역사회에서 실질적인 안전망 역할을 할 수 있도록 교육과 홍보를 지속하고 참여 기반을 다져나갈 것”이라고 말했다.
