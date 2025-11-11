위기브·빽다방, ‘고향사랑기부제’ 참여자에 커피 쿠폰 증정

기부자 전원에 ‘빽다방 1만 원 모바일 금액권’ 제공

세액공제·답례품까지 ‘3중 혜택’

위기브 제공

고향사랑기부제 민간 플랫폼 위기브(WeGive)가 더본코리아의 커피 브랜드 빽다방과 손잡고 특별한 기부 이벤트를 진행한다.



이번 행사는 다음달 31일까지 열리며, 빽다방 전용 고향사랑기부제 페이지를 통해 10만 원 이상 기부한 모든 고객에게 ‘빽다방 1만 원 모바일 금액권’이 증정된다.



이번 제휴는 고향사랑기부제에 대한 국민적 관심과 참여를 높이기 위해 마련됐다. 기부자는 빽다방 모바일 금액권 외에도 연말정산 세액공제(10만 원까지 100%, 초과분 16.5%), 기부금액의 30%에 해당하는 지역특산품 답례품을 함께 받을 수 있다. 한 번의 기부로 세금 혜택과 지역 특산품, 커피 쿠폰을 모두 받을 수 있는 ‘3중 혜택 이벤트’다.



기부자에게 제공되는 금액권은 매주 금요일 순차적으로 발송되며, 공휴일일 경우 다음 영업일에 지급된다. 이벤트 참여 내역은 위기브 마이페이지의 ‘기부내역 조회’ 메뉴에서 확인할 수 있다. 혜택을 받기 위해서는 빽다방 앱 내 전용 이벤트 페이지를 통해 참여해야 한다.



위기브 관계자는 “이번 협업은 일상 속에서 자연스럽게 고향사랑기부제를 체험할 수 있도록 기획됐다”며 “따뜻한 마음을 전하면서 커피 한 잔의 여유와 세액공제 혜택까지 함께 누릴 수 있는 특별한 기회가 될 것”이라고 말했다.



한편, 고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지를 제외한 다른 지방자치단체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부금 중 10만 원까지는 전액 세액공제가 적용되며, 초과 금액은 16.5%의 세액공제를 받을 수 있다.



기부자는 기부액의 30% 한도 내에서 지역 특산품을 답례품으로 선택할 수 있고, 지정기부를 통해 특정 지역의 사업을 직접 지원하는 것도 가능하다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



