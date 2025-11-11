볼빅, 2026년 붉은 말의 해 맞아 신년 에디션 출시
국산 골프 브랜드 볼빅(대표이사 홍승석)이 2026년 붉은 말의 해를 맞이하여 신년 에디션 세트를 출시했다.
볼빅은 매년 새해를 상징하는 동물을 현대적인 감각으로 재해석해 한정판 신년 세트를 선보여 오고 있다. 2026년 병오년 에디션은 에너지와 속도, 자유를 상징하는 붉은 말을 모티브로 새해 목표를 향해 힘찬 도약을 상징하는 도전적 의미가 담겨있다.
이번 에디션은 볼빅 인기 모델 ‘AXIA(엑시아)’볼을 기반으로 제작되었다. 볼 중앙에는 말이 달리는 모습을 형상화한 그래픽이 360도로 둘러져 있어 시각적으로 생동감 있고, 퍼팅 정렬이 한눈에 들어오도록 고안됐다.
타구감은 더욱 부드럽고 안정적으로 개선됐다. 부드러운 듀얼 코어로 임팩트 시 충격을 부드럽게 완화해주며 커버는 오염에 강한 코팅 처리로 오래 사용해도 깨끗한 상태를 유지한다. 또한 표면의 매끄러운 질감은 바람과 마찰을 줄여 비거리를 한층 높여준다.
제품 구성은 12구(DZ), 6구(H/DZ) 4구 패키지로 출시되며 6구와 4구 세트에는 붉은 말 문양이 새겨진 볼마커가 함께 포함되어 연말연시 선물로도 제격이다.
