스크린골프 여왕 가린다…골프존 롯데렌터카 WGTOUR 7차 결선 개최
16일 대전 골프존조이마루에서 열려
홍현지-심지연-박단유 3파전 예상 돼
㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 오는 16일 대전 골프존조이마루 경기장에서 ‘2025 롯데렌터카 WGTOUR' 7차 결선을 개최한다.
이번 대회는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 1일, 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행된다. 10명의 시드권자와 예선통과자, 신인 및 초청 선수 등 총 72명의 선수가 결선에 출전하며 1라운드 컷오프를 거쳐 52명의 선수가 최종라운드에서 진검승부를 펼친다. 총상금액은 8000만원, 우승자에게는 1700만원의 상금과 대상&신인상 포인트(신인일 경우) 2000점이 주어진다.
서산수골프장에서 열리는 이번 대회 역시 스크린 여제들의 코스 공략과 플레이 전략이 관전 포인트로 꼽힌다.
우선 시드권자는 올 시즌 매대회에서 좋은 활약을 보여준 심지연, 홍현지, 이진경, 한지민, 박단유와 조예진, 박사과, 윤규미, 김하니, 양효리까지 총 10명이다.
그런 가운데 올 시즌 혼성 대회 MIXED 3차를 포함해 총 3차례 우승이 있는 WGTOUR의 정석 홍현지와 지난 6차 메이저대회 우승으로 통산 8승을 달성한 심지연, 매 대회 차분하면서도 날카로운 샷감각으로 집중력 높은 경기를 보여주는 박단유의 3파전이 예상된다. 스크린과 필드 병행의 양효리, 황연서와 루키들의 활약 역시 경기에 재미를 더할 것으로 예상된다.
WGTOUR는 현장 무료 관람과 갤러리 오픈 대회로, 사전 등록 및 댓글 이벤트와 현장 포토존 마련까지 갤러리들이 스크린골프투어를 맘껏 즐길 수 있도록 준비됐다.
국내 스크린골프투어 최초로 4K 중계 환경을 구축해 플랫폼을 통해 경기를 시청하는 갤러리들도 현장과 같은 몰입감 넘치는 경기 관람이 가능하다.
대회 1라운드는 경기 당일 9시 스크린골프존과 네이버·다음 스포츠, 골프존 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 최종라운드는 13시 30분부터 JTBC골프 채널에서도 추가로 생중계 편성 예정이다.
또한 글로벌 골프 팬들에게 스크린골프투어 GTOUR & WGTOUR의 매력을 알릴 수 있도록 SPOTV 아시아채널을 통해 글로벌 녹화중계도 진행한다.
한편, 골프존 WGTOUR 대회의 역사와 지난 경기 하이라이트, 선수 정보, 사진·영상 콘텐츠, 이벤트 등에 대한 상세 정보는 GTOUR 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
