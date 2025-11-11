시사 전체기사

영장심사 받는 조태용 전 국정원장

입력:2025-11-11 11:06
조태용 전 국가정보원장이 11일 서울 서초동 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
