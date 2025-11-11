전북도, 내년도 예산안 10조9770억 편성…‘민생회복·미래성장’

지방채 500억원으로 축소

피지컬AI·이차전지 등 미래산업 실증 본격화

전북특별자치도. 전북도 제공

전북특별자치도는 2026년도 세입·세출 예산안 10조9770억원을 편성해 도의회에 제출했다고 11일 밝혔다. 올해 본예산보다 2492억원(2.3%)이 늘어난 규모다.

전북 소상공인 든든보험, 희망채움통장, 육아안정 특례보증 확대 등 위기 대응형 금융정책을 새로 도입하거나 확장했다.

또한, 청년·신중년 대상 일자리 사업과 웹툰·에너지·디지털 인재 양성 프로그램으로 일자리의 다양성과 지속성을 확보한다.

1조7000억원 규모 발행, 전통시장 축제 활성화 등 소비 순환 구조를 활성화해 지역 상권 회복의 체감도를 높인다는 계획이다.

주거·돌봄·의료·재난 대응 역시 생활권 단위로 재설계해 반값 임대 주택, 청년부부 지원, AI 재난예방 기술 등 정주기반을 강화한다.