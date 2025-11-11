가상자산 투자자 김거석씨, 서울대병원에 ‘1비트’ 기부
가상자산과 인공지능(AI) 등 미래 기술 분야 개인 투자자 김거석씨가 서울대병원에 ‘1비트코인’(시가 약 1억5700만원)을 기부했다.
서울대병원은 11일 김거석 후원인이 비트코인 1개를 병원 발전기금으로 기부했다고 밝혔다.
서울대병원이 디지털 자산 형태의 기부를 받은 것은 이번이 처음이다. 병원은 정부의 비영리법인 가상자산 현금화 가이드라인에 따라 이 비트코인을 현금화해 발전기금으로 사용할 예정이다.
김씨는 이전에도 서울대병원에 병원 발전기금 8억원과 저소득층 환자 지원 기금 1억원을 후원했다. 이번에 후원한 비트코인 1개를 더하면 김씨의 누적 기부액은 10억5000만원을 넘는다.
김씨는 전날 서울대병원에서 열린 전달식에서 “비트코인은 시대의 흐름에 맞는 새로운 기부 도구라고 생각한다”며 “이번 기부가 새로운 형태의 나눔 문화를 확산시키는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 이런 형태의 지속적인 나눔을 이어가고 싶다”고 말했다.
김씨는 지난 8월 대한적십자사와 사랑의열매에도 1비트코인씩 기부하는 등 두 기관에도 각각 10억원에 달하는 후원금을 꾸준히 전달해왔다.
서울대병원은 이번 사례를 계기로 디지털 자산 기부를 안정적으로 접수할 수 있는 내부 절차를 정비하고, 기부금이 교육·연구·진료 및 공공보건의료사업 등 다양한 분야에 폭넓게 활용될 수 있도록 운영 체계를 마련할 계획이라고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
