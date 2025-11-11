김치에 웬 기모노 입은 여성이?…유럽서 또 오류
유럽 한 마트에서 판매 중인 ‘김치 소스’에 기모노를 착용한 여성이 그려진 라벨이 부착돼 논란이 일고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 11일 페이스북을 통해 “최근 유럽 현지 한 마트에서 판매 중인 김치 소스 제품에 일본 전통의상인 기모노를 입은 여성이 등장한 사진이 포착됐다”고 밝혔다.
서 교수는 이어 “한국 ‘김치’와 중국 ‘파오차이’는 엄연히 다른 음식인데, 중국어로 泡菜(파오차이)라고 번역을 해 놨다”며 “제품 출처를 알아보니 스페인 업체”라고 덧붙였다.
파오차이는 소금에 절인 채소를 바로 발효하거나 끓인 후 발효하는 중국 쓰촨 지방 염장채소로, 피클에 가깝다.
서 교수는 “최근 독일 국민마트로 불리는 알디(ALDI)에서 자사 홈페이지에 김치를 ‘일본 김치’로 소개해 큰 논란이 됐다”면서 “과거 이 업체는 김치 제품에 독일어와 이탈이아어로 ‘중국에서 기원’했다는 문구가 쓰여져 있어 큰 질타를 받기도 했다”고 지적했다.
서 교수는 “이런 상황이 계속해서 발생하는 건 유럽인들이 아시아 문화에 대한 이해도가 낮기 때문”이라며 “K-푸드가 전 세계에 널리 알려지고 있는 지금, 이런 잘못된 표기와 디자인은 당연히 바꿔 나가야만 할 것”이라고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사