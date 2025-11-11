광주 ‘지역화폐’ 완판 행진…“경기침체 속 주민 호응 커”

북구 부끄머니 출시 6일만 100억 판매

동구 ‘동구랑페이’도 50억원 완판 눈앞

광주은행 광주 북구청지점에 지역화폐 '부끄머니' 판매 소진 안내문이 붙은 모습. 광주 북구 제공

북구는 부끄머니가 지역 내 소비를 촉진하고 골목상권에 활력을 불어넣는 실질적인 경제효과를 이끌어낼 것으로 기대하고 있다.