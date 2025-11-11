경인여자대학교 간호학과 개설 30주년 기념행사 성료

경인여자대학교 간호학과 개설 30주년 기념행사. 경인여대 제공

본 행사에는 육동인 총장과 부총장을 비롯한 각 처의 처장단, 역대 학과장 및 퇴임 교수들이 참석해 자리를 빛냈다. 또 윤환 계양구청장 축사를 비롯해 조옥연 인천시간호사회장, 부천성모병원 및 인천세종병원 간호본부장, 인천·부천지역 국회의원, 인천시의원 등의 축하영상 상영도 있었다.