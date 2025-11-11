광양경자청, 중국 글로벌 생활건강용품 유통기업과 투자협력 논의
허마이허다그룹 궁정 회장 초청 판로개척 협의
구충곤 청장 “광양만권 원료 수급 물류 최적지”
광양만권경제자유구역청은 중국 최대 생활건강용품 유통기업인 허마이허다그룹의 궁정 회장을 초청해 중국시장 판로 확대 및 투자협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.
이번 방문은 광양경자청이 지난 9월 중국 광저우에서 진행한 해외 투자유치 활동의 후속 조치로, 당시 광양경자청은 관내 기업의 중국시장 진출 확대와 공동투자 방안을 제안한 바 있다. 이에 궁정 회장은 광양만권을 직접 방문해 P사와의 수출 상담을 진행했다.
허마이허다그룹은 유럽, 미국, 한국, 일본 등에서 샴푸, 세제, 바디워시, 티슈 등 생활건강·위생용품을 수입해 중국 내 4만여 개 매장에 약 1천여 종의 제품을 공급하는 글로벌 유통기업으로, 광양만권에 입주한 킹톱스에 직접 지분투자해 제품을 생산하고 있다.
궁정 회장은 “광양경자청의 적극적인 지원 덕분에 저희가 지분투자한 킹톱스가 안정적으로 기업 활동을 이어가고 있으며, 이번에 P사와 수출 상담 기회를 마련해 주신 점에도 깊이 감사드린다”고 밝혔다.
구충곤 광양경자청장은 “광양만권에서 생산된 우수한 생활건강용품이 중국 시장으로 더 널리 진출해 상생의 이익이 창출되길 기대한다”며 “광양만권은 원료 수급과 물류 접근성이 뛰어난 투자 최적지인 만큼, 앞으로도 투자기업이 불편함 없이 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
