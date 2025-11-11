시사 전체기사

尹, 해병특검 첫 출석…지하 통해 조사실로

입력:2025-11-11 09:51
수정:2025-11-11 10:50
윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차가 11일 서울 서초구 이명현 순직해병 특별검사팀 사무실 지하주차장으로 들어서고 있다. 연합뉴스

해병대 채모 상병 순직 사건 수사외압 의혹의 정점인 윤석열 전 대통령이 이명현 특별검사팀에 11일 피의자 신분으로 처음 출석했다. 특검 수사기한은 17일 남아 있다.

윤 전 대통령은 이날 오전 9시47분 서울 서초구 서초 한샘빌딩에 있는 특검 사무실에 비공개 출석했다. 서울구치소에서 법무부 호송차로 이동한 뒤 건물 지하를 통해 특검 사무실로 들어갔다. 윤 전 대통령 측은 배보윤·채명성 변호사가 입회했다.

특검은 채상병 순직 사건 수사외압 의혹, 이종섭 전 국방부 장관의 도피성 주호주 대사 임명 의혹을 차례로 조사할 예정이다. 윤 전 대통령은 채상병 순직 사건 수사과정에서 해병대 상급자를 혐의자에서 제외하기 위해 이종섭 전 국방부 장관 등과 공모해 부당한 영향력을 행사한 혐의(직권남용)를 받는다. 또 이 전 장관이 출국금지 조치를 당하자 주호주대사로 임명한 뒤 해외로 도피시키려고 시도했다는 혐의(범인도피 및 직권남용)도 있다.

앞서 특검은 윤 전 대통령에게 지난 8일과 지난달 23일 두 차례에 걸쳐 출석을 통보했지만 모두 불응했다. 특검은 지난 8일 3차 소환을 통보하며 “불응 시 강제구인을 검토하겠다”고 밝힌 바 있다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

