시사 전체기사

[속보] 노만석 검찰총장 대행, 오늘 연가…사퇴론에 고심하는 듯

입력:2025-11-11 08:05
수정:2025-11-11 09:03
공유하기
글자 크기 조정
노만석 검찰총장 직무대행이 지난 9월 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 연합뉴스

‘대장동 항소 포기’ 사태 후폭풍이 이어지면서 노만석 검찰총장 대행(사법연수원 29기·대검찰청 차장)이 11일 하루 휴가를 냈다.

대장동 민간업자 사건 항소 포기 결정과 관련해 검찰 내부에서 노 대행의 책임론이 확산하자 거취 문제를 고민하는 것으로 전해졌다.

평검사로 구성된 대검 연구관들부터 부장검사급 과장들에 이어 참모진인 대검 부장(검사장급) 사이에서도 사퇴를 요구하는 목소리가 나오는 등 대장동 항소 포기 사태 후폭풍이 집단 반발로 이어지며 확산하는 모양새다.

전날 일선 검사장과 지청장들도 노 대행에게 항소 포기 결정의 공식 설명을 요구하는 입장문을 냈다. 검사 교육을 맡은 법무연수원 교수들도 동참했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
검찰 집단반발 조짐에… “정치적 사건 손 떼라” 진압 나선 정성호
전 연인 등 불법촬영한 영상 팔아 700만원 챙긴 20대 남성 구속
연예인 신상 훔쳐보고, 몰래 로스쿨 간 경찰들
“낮술 하면 벌금 45만원” 관광객도 예외 없다는 ‘이 나라’ 어디
마라톤대회 출전 20대 선수, 80대 운전자 트럭에 치여 뇌사판정
정년 연장 논의하는데… 유통가 ‘희망퇴직’ 칼바람
셀카 보정도 구독하면 무제한… ‘인생샷’에 지갑 여는 2030
100억대 체납자 집 수색하니…에르메스백·순금 쏟아져
국민일보 신문구독