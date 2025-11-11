“트럼프의 원잠 미국 내 건조 지시, 조선업 부흥 난도 높였다”

월스트리트저널 “한화, 원잠 건조한 적 없어…한국, 건조 가능성에 의문”

한화그룹 관계자 “10년 내에 미국 내에서 2~3척 원잠 건조”

한화 필리조선소. 한화오션 제공

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 원자력추진 잠수함(원잠·nuclear-powered submarine)을 한화가 인수한 미국 필리조선소에서 건조하라고 지시한 것과 관련해 미국 조선업 부활의 난도가 더 높아졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다. 트럼프 대통령은 한국의 원잠 건조를 허용했지만 건조 장소를 두고 한·미 간에 이견이 드러난 상태다.



WSJ는 ‘미국의 가장 야심 찬 조선소 프로젝트가 한층 더 어려워졌다(The U.S.’s Most Ambitious Shipyard Project Just Got Tougher)’는 제목의 기사에서 “미국 조선업 부활의 임무를 맡은 한국 기업이 인수한 한화 필리조선소가 처음으로 원잠을 건조해야 한다”고 전하며 한화 필리조선소에 대한 장문의 기사를 게재했다.



신문은 “한국의 조선 대기업 한화오션이 인수한 필리조선소는 이미 트럼프 대통령의 미국 조선업 부흥과 중국과의 해양 격차 축소라는 야심 찬 계획의 중심에 있었다”며 “이제 필라델피아에서 원잠까지 건조할 가능성이 제기되면서 그 계획의 야망은 커지고 난도는 더욱 높아졌다”고 전했다.



트럼프는 원잠을 미국에서 건조해야 한다고 밝혔지만, 한국 정부는 한국에서 건조하는 것이 맞는다는 입장이다. 지난달 말 한미정상회담 이후 2주 가까이 정상 간 합의 내용을 담은 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 발표가 이뤄지지 않는 것도 건조 장소에 대한 양국의 의견 차이 때문인 것으로 알려졌다.



신문은 “한화는 지금까지 원잠을 건조한 적이 없으며 미국은 이러한 핵 기술을 동맹국에조차 철저히 통제해왔다”며 “트럼프 대통령의 발표 이후 서울의 고위 관계자들과 국회의원들은 필리조선소가 과연 그 역할을 수행할 수 있을지에 대해 의문을 제기했고 잠수함을 한국에서 건조하는 것이 더 빠를 수 있다는 의견도 내놓았다”고 전했다.



실제 안규백 국방부 장관은 최근 언론 인터뷰에서 ‘핵잠 선체는 국내에서 건조하고, 연료는 미국에서 공급받는 것으로 정리가 됐느냐’는 사회자 질문에 “그렇게 평가하고 있다”며 “우리가 기술과 설비, 보안을 갖췄기에 국내 건조가 가장 합리적”이라고 말했다.



다만 한화그룹은 긍정적 전망을 내놨다. 알렉스 웡 한화그룹 최고전략책임자(CSO)는 WSJ에 원잠 건조에 대해 구체적 언급은 하지 않으면서도 “신기술 도입과 미국 노동자에 대한 투자, 한국과의 긴밀한 협력을 통해 필리 조선소는 첨단 상선 및 군함 건조 중심지로 거듭날 수 있다”고 말했다. 그는 트럼프 2기 백악관 국가안보부보좌관으로 일하다 지난 9월 한화그룹에 합류했다. 한화그룹 관계자도 “한화가 향후 10년 이내에 미국 내에서 2~3척의 원잠을 건조하는 것을 내부 목표로 설정했다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 원자력추진 잠수함(원잠·nuclear-powered submarine)을 한화가 인수한 미국 필리조선소에서 건조하라고 지시한 것과 관련해 미국 조선업 부활의 난도가 더 높아졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다. 트럼프 대통령은 한국의 원잠 건조를 허용했지만 건조 장소를 두고 한·미 간에 이견이 드러난 상태다.WSJ는 ‘미국의 가장 야심 찬 조선소 프로젝트가 한층 더 어려워졌다(The U.S.’s Most Ambitious Shipyard Project Just Got Tougher)’는 제목의 기사에서 “미국 조선업 부활의 임무를 맡은 한국 기업이 인수한 한화 필리조선소가 처음으로 원잠을 건조해야 한다”고 전하며 한화 필리조선소에 대한 장문의 기사를 게재했다.신문은 “한국의 조선 대기업 한화오션이 인수한 필리조선소는 이미 트럼프 대통령의 미국 조선업 부흥과 중국과의 해양 격차 축소라는 야심 찬 계획의 중심에 있었다”며 “이제 필라델피아에서 원잠까지 건조할 가능성이 제기되면서 그 계획의 야망은 커지고 난도는 더욱 높아졌다”고 전했다.트럼프는 원잠을 미국에서 건조해야 한다고 밝혔지만, 한국 정부는 한국에서 건조하는 것이 맞는다는 입장이다. 지난달 말 한미정상회담 이후 2주 가까이 정상 간 합의 내용을 담은 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 발표가 이뤄지지 않는 것도 건조 장소에 대한 양국의 의견 차이 때문인 것으로 알려졌다.신문은 “한화는 지금까지 원잠을 건조한 적이 없으며 미국은 이러한 핵 기술을 동맹국에조차 철저히 통제해왔다”며 “트럼프 대통령의 발표 이후 서울의 고위 관계자들과 국회의원들은 필리조선소가 과연 그 역할을 수행할 수 있을지에 대해 의문을 제기했고 잠수함을 한국에서 건조하는 것이 더 빠를 수 있다는 의견도 내놓았다”고 전했다.실제 안규백 국방부 장관은 최근 언론 인터뷰에서 ‘핵잠 선체는 국내에서 건조하고, 연료는 미국에서 공급받는 것으로 정리가 됐느냐’는 사회자 질문에 “그렇게 평가하고 있다”며 “우리가 기술과 설비, 보안을 갖췄기에 국내 건조가 가장 합리적”이라고 말했다.다만 한화그룹은 긍정적 전망을 내놨다. 알렉스 웡 한화그룹 최고전략책임자(CSO)는 WSJ에 원잠 건조에 대해 구체적 언급은 하지 않으면서도 “신기술 도입과 미국 노동자에 대한 투자, 한국과의 긴밀한 협력을 통해 필리 조선소는 첨단 상선 및 군함 건조 중심지로 거듭날 수 있다”고 말했다. 그는 트럼프 2기 백악관 국가안보부보좌관으로 일하다 지난 9월 한화그룹에 합류했다. 한화그룹 관계자도 “한화가 향후 10년 이내에 미국 내에서 2~3척의 원잠을 건조하는 것을 내부 목표로 설정했다”고 말했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지