시사 전체기사

[속보] 英부커상에 솔로이 ‘플레시’…한국계 美작가 수전 최 불발

입력:2025-11-11 07:05
공유하기
글자 크기 조정
연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대리작성 ‘가짜 사업계획서’로 억대 정부지원금 타내는 청년들
[단독] 정유미 검사장 “치욕적…노만석·대검간부 사퇴하라”
10개월간 이어진 부산 폭력조직 보복전…경찰, 45명 검거
‘중도냐 진보냐’…맘다니 승리 이후 노선 경쟁 불붙는 美 민주당
“보험금 달라”…휘발유 들고 소동, 60대 병원장 구속
“나는 게임을 좋아한다”…2013 고전파도, 2025 페이커도
북한 해킹조직, 개인 스마트폰·카톡까지 장악해
‘코스피 불장’에도 개인 54%는 손실…‘이 주식’이 원흉?
국민일보 신문구독