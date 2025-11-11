중부대-고양문화재단, RISE 사업 성공 추진 협약 체결

이번 협약은 중부대학교가 2025년 경기도 지역혁신중심대학(RISE) 사업에 선정된 이후 추진하는 주요 협력 프로젝트로, 대학의 교육역량과 지역 문화기관의 현장 경험을 결합해 ‘교육-문화-산업이 연계된 실감형 지역혁신 모델’을 구축하는 데 목적이 있다.

양 기관은 협약을 통해 ▲콘텐츠 개발 및 기술자문 ▲교육 및 현장실습 프로그램 공동 추진 ▲RISE 사업 관련 프로그램·행사·과제 협업 등 산학·문화 전반에 걸친 실질적 협력체계를 구축하기로 했다.