작심스터디카페 ‘완주 삼례점’ 확장…지방 출점 본격화
프리미엄 스터디카페 브랜드 작심스터디카페가 지방 확장에 속도를 내고 있다. 작심스터디카페는 최근 전북 완주군 삼례읍 소재 건물의 1층 약 80평 규모 지점에 대한 가맹 계약을 체결하며 지방 출점을 본격화했다고 밝혔다.
이번 완주 삼례점은 건물주가 직접 브랜드를 선택해 건물 1층에 계약을 진행한 사례로 주목받고 있다. 건물주는 작심스터디카페의 높은 브랜드 네임밸류와 교육 콘텐츠 제공에 큰 메리트를 느껴 입점을 결심한 것으로 알려졌다.
업체는 “F&B 업종이 주로 차지하던 1층 상권에 작심스터디카페가 잇달아 입점하면서 상가 시장에 새로운 트렌드를 형성하고 있다”며 “이는 브랜드의 공간 경쟁력과 검증된 수익 구조가 입증된 결과”라고 설명했다.
완주 삼례 지역은 최근 전주시 중심 상권의 노후화와 함께 젊은 세대와 신흥 주거 수요가 완주권으로 이동하고 있는 대표적인 지역이다. 특히 전주시 인근에 신시가지 개발이 활발히 진행되면서 삼례 일대는 새롭게 부상 중인 교육·주거 복합 상권으로 평가받는다. 이러한 흐름 속에서 작심스터디카페는 완주 삼례점을 지역 내 학습 수요와 상권 구조 변화에 맞춘 전략적 거점으로 삼을 계획이다.
업체에 따르면 작심스터디카페에는 전국 700개 이상의 지점을 운영하며 축적한 운영 노하우를 기반으로 안정적인 수익 구조를 갖춘 브랜드로 평가받고 있다. 무인 운영 시스템을 통해 관리 인력이 상주하지 않아도 24시간 자동 운영이 가능하며, 인건비 부담이 없는 효율적 창업 모델로 특히 지방 지역의 인력난 해소에 효과적이다.
또한 성인 고객 비중이 빠르게 늘며 ‘성인 중심 스터디카페’로 자리 잡고 있는 점도 주목된다. 학생 중심의 단기 이용 수요보다, 직장인·자격증 준비생 등 장기 이용 고객층이 많아 매출 예측이 용이하고 수익 구조가 안정적이라는 점에서 건물주와 창업자 모두에게 메리트가 크다고 밝혔다.
작심스터디카페 관계자는 “안정성과 운영 효율성은 건물주의 자산 가치를 높이는 요소로 작용하고 있다”며 “공실을 줄이고 상가의 이미지를 개선할 수 있다는 점에서 최근 건물주들의 창업 선호도가 꾸준히 증가하는 추세”라고 밝혔다. 이어 “완주 삼례점 계약은 지방 상권 내에서도 브랜드 신뢰도를 기반으로 한 대표적인 건물주 창업 사례”라며 “앞으로도 지방 중소도시를 중심으로 지역 상권에 활력을 더하는 무인 운영형 스터디카페를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
