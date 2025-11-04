티빙, 디즈니+와 손잡고 일본 진출… K콘텐츠 글로벌 확산 본격화
토종 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 글로벌 엔터테인먼트 기업 디즈니와 손잡고 일본 시장에 진출한다. 이번 협력을 계기로 K콘텐츠의 글로벌 확산도 한층 본격화될 것으로 보인다.
티빙은 4일 글로벌 OTT 플랫폼 ‘디즈니+’와 전략적 파트너십을 체결하고 오는 5일 일본 디즈니+ 내에 ‘티빙 컬렉션’을 공식 출시한다고 밝혔다.
이번 컬렉션을 통해 티빙은 자체 제작 오리지널 시리즈 ‘친애하는 X’를 비롯해 모기업 CJ ENM의 대표작 등을 순차적으로 공개할 예정이다.
디즈니+가 아시아태평양 지역에서 자사 OTT 내에 로컬 OTT 브랜드관을 개설하는 것은 이번이 처음이다.
디즈니+는 자사의 글로벌 블록버스터 콘텐츠에 한국의 인기 K콘텐츠를 결합해 차별화된 경쟁력을 확보하고, 티빙은 현지 시장 진입 리스크를 줄이면서 ‘K콘텐츠 대표 플랫폼’으로 인지도를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
양사는 향후 이용자에게 차별화된 시청 경험을 제공하기 위해 다양한 전략적 협력을 이어갈 계획이다.
티빙 관계자는 “티빙의 글로벌 보폭이 넓어짐에 따라 국내 창작자들과 제작사들의 글로벌 진출도 한층 탄력을 받을 것”이라고 말했다.
이날 양사는 일본 도쿄 월트디즈니컴퍼니 재팬 본사에서 ‘티빙x디즈니+ 파트너십 프레스데이’를 열고 협력 방안을 공식 발표했다.
타모츠 히이로 월트디즈니컴퍼니 재팬 대표는 “한국에서 가장 역동적이고 혁신적인 콘텐츠 플랫폼 중 하나인 티빙과의 협력을 발표하게 돼 매우 기쁘다”며 “이번 파트너십은 단순한 콘텐츠 교류를 넘어, 일본 내 K드라마의 인기를 이끄는 젊은 층의 변화하는 시청 트렌드에 대응하기 위한 폭넓은 전략”이라고 밝혔다.
최주희 티빙 대표는 “글로벌 엔터테인먼트 브랜드 디즈니+와의 협력을 통해 한국의 차별화된 K콘텐츠를 일본 시청자들에게 널리 알리고, 일상 속 새로운 즐거움과 감동을 선사하겠다”고 말했다.
올해 창립 5주년을 맞은 티빙은 2025년을 글로벌 진출의 원년으로 삼아 일본을 비롯한 아시아태평양 시장을 시작으로, 미국과 남미 등으로 해외 사업을 확대할 계획이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사