다카이치 “트럼프 노벨상 추천했나” 野대표 질의에 함구
취임 첫 대표질문서 제1야당 대표 질의에
“노르웨이 노벨위 최소 50년 비공개” 답변
다카이치 사나에 일본 총리가 취임한 뒤 처음으로 나선 ‘대표질문’(정당 대표들의 대정부 질의)에서 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 노벨평화상 후보 추천 여부를 함구했다.
니혼게이자이신문에 따르면 다카이치 총리는 4일 중의원 본회의에서 진행된 대표질문에서 제1야당인 입헌민주당의 노다 요시히코 대표로부터 ‘트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천했는가’라는 질문에 “노르웨이 노벨위원회는 심사 자료를 최소 50년간 공개하지 않는다”며 즉답을 피했다.
이에 노다 대표는 “추천했다면 지나친 아부 외교이며 경솔한 처사”라고 비판했다. 앞서 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 지난달 28일 도쿄에서 미·일 정상회담이 끝난 뒤 “다카이치 총리가 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천한다고 발표했다”고 밝힌 바 있다.
다카이치 총리는 지난달 21일 취임한 지 2주 만인 이날 처음으로 여야 대표들로부터 질의를 받는 대표질문에 임했다.
노다 대표는 집권 자민당과 유신회의 연립정부가 추진 중인 ‘중의원 의석수 감축’에 대해 이날 대표질문에서 찬성 의견을 밝히면서도 “의원 정수 감축을 앞세워 자민당 정치자금 문제를 미룬다면 쟁점을 전환하려는 시도”라고 지적했다.
다카이치 총리는 “가능한 한 폭넓은 동의를 얻는 것이 중요하다. 여당과 진지하게 논의를 거듭하고 싶다‘고 말했다. 자민당과 유신회는 연정 합의문에는 ‘중의원 의석수 10% 감축 입법안을 2025년 임시국회에 제출하고 통과를 목표로 한다’고 명시돼 있다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
