北김영남 사망에…박지원 “조문 사절로 평양가겠다”
박지원 더불어민주당 의원이 김영남 전 북한 최고인민회의 상임위원장 조문을 위한 대북 특사 파견을 자청했다.
박 의원은 4일 페이스북에 “유족들과 북한 주민들께 심심한 위로를 드리며 여건이 허락한다면 제가 조문 사절로 평양을 방문하겠다”고 밝혔다.
그는 김 전 상임위원장에 대해 “훤칠한 키에 미남, 조용한 외교관 출신으로 저와는 10여 차례 만났고 김정일·김정은 두 위원장께서도 김 (전) 상임위원장을 깍듯이 모시던 기억이 새롭다”고 회고했다.
이어 “과거 김대중 전 대통령 서거 때 북한에서 김기남 비서 등 조문 사절단이 오셨고 김정일 북한 국방위원장 조문 사절로 고(故) 이희호 여사께서 다녀오셨다”며 “북한도 (특사를) 받아들이고 우리 정부에서도 박지원을 특사로 보내시길 간곡히 호소한다”고 적었다.
그러면서 “오늘 국회에서 만난 정동영 통일장관께도 말씀드렸고 오후 국가정보원 국정감사가 있으니 국정원장께도 요청하겠다”고 덧붙였다.
박 의원은 김 전 대통령의 비서실장 출신으로, 2000년 특사 자격으로 북측과 접촉한 인물이다. 6·15 남북정상회담 성사 과정에서 공을 세운 것으로 알려졌다. 그는 2014년 김 전 대통령 서거 5주기 때 북한이 보내는 화환을 받기 위해 방북했고, 답례 차원에서 같은 해 김정일 위원장의 3주기 때 방북해 이희호 여사 명의의 조화를 북측에 전달했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사