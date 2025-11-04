파리, 절도 골머리…스와로브스키 매장 서 3억원어치 털려

2020년 12월 20일 프랑스 샹젤리제 거리에 있는 스왈로브스키 매장 모습. 게티이미지뱅크

파리에서 이번엔 보석을 노린 도난 사건이 일어났다. 절도범들은 보석과 시계 등을 훔쳐 달아나 3억원 상당의 피해가 발생했다.