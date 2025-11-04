파리, 절도 골머리…스와로브스키 매장 서 3억원어치 털려
‘루브르 보석 절도사건’으로 진땀을 뺐던 프랑스 파리에서 이번엔 보석을 노린 도난 사건이 일어났다. 절도범들은 보석과 시계 등을 훔쳐 달아나 3억원 상당의 피해가 발생했다.
3일(현지시간) 영국 일간 더타임스에 따르면 지난달 31일 새벽 파리 렌 거리에 있는 스와로브스키 매장에 절도범이 들이닥쳐 20만 유로(약 3억3000만원)어치의 귀금품을 들고 달아났다.
날이 밝고 매장 직원들이 출근하자 부서진 문과 박살 난 진열장 등을 보고 피해 사실을 인지했다. 당시 매장에는 경보 시스템이 작동하지 않았으며, 사건 정황을 파악할 수 있는 CCTV 영상도 없다.
경찰은 도난 물품의 가치를 확인했으며, 구체적인 사건 경위를 파악하기 위해 수사를 진행 중이라고 밝혔다.
파리에서는 최근 보안이 취약한 고급 보석상과 박물관을 겨냥한 절도 사건이 이어지고 있다. 지난달 19일에는 루브르 박물관에 괴한들이 사다리차를 타고 침입, 약 1499억원 규모로 추산되는 보석 8점을 훔쳐 달아났다. 당시에도 CCTV 부족과 보안 시스템의 노후화가 허점으로 나타났었다. 지난 9월에는 파리 국립자연사박물관에 도둑이 들어 전시돼 있던 150만 유로(약 25억원) 상당 금괴가 사라졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
