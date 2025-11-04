현대트랜시스, 11년 연속 동반성장 최우수 기업 선정…차부품 업계 최초
현대트랜시스가 동반성장위원회가 발표한 ‘2024년도 동반성장지수’ 평가에서 자동차 부품업계 최초로 11년 연속 최우수 등급을 받았다고 4일 밝혔다.
동반성장지수는 대·중소기업간 상생협력 수준을 계량화한 지표로, 최우수 우수 양호 보통 미흡 등 5개 등급으로 구분된다.
최우수 등급을 3년 연속 획득하면 ‘최우수 명예기업’ 자격이 부여되며, 현대트랜시스는 이번 평가로 8년 연속 최우수 명예기업을 이어가게 됐다.
현대트랜시스는 해외 온라인 구매상담회, 해외 자동차부품 전시회 공동 운영, 유럽 등 주요 지역 시장개척단 파견, 해외 현지화 비용 지원 등을 통해 협력사의 글로벌 네트워크 확대와 매출 성장을 돕고 있다. 또 생산현장의 공정 개선을 위한 기술을 지원하며, 특허 무상 제공 등 협력사의 신제품 개발과 기술력 향상을 지원하고 있다. 소통 강화 프로그램은 협력사의 목소리를 듣고 상생경영에 반영하는 데 중점을 둔다.
백철승 현대트랜시스 대표는 “어려운 대외환경 속에서 위기 극복과 미래 준비를 위해 협력사와 긴밀히 상호 협력해 오고 있다”며 “협력사에 필요한 실효성 있는 지원제도를 더 강화해 지속가능한 동반성장에 앞장서겠다”고 말했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
