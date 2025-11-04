‘강남 집’ 보유 국회의원 61명…5명 중 1명 다주택자

더불어민주당 20명·국민의힘 36명

경실련 “실사용 외 보유 막아야”

3일 서울 중구 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 연합뉴스

대통령 비서실 등으로 이동해 의원직에 있지 않은 ‘전 국회의원’을 포함한 22대 국회의원 299명 중 유주택자는 234명이며, 이들이 본인과 배우자 명의로 보유한 주택은 총 299채다.