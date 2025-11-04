스킨피디아 ‘2025 코리아더마’ 참가해 기술력 선보여
효소세안제 ‘엔자임 파우더와시’ 주목
더모코스메틱 브랜드 스킨피디아는 10월 31일부터 11월 2일까지 서울 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 열린 ‘2025 코리아더마(KOREADERMA)’에 참가해 대표 제품 ‘엔자임 파우더와시(Enzyme Powder Wash)’를 중심으로 기술력과 전문성을 선보였다.
이번 행사는 국내외 피부과 전문의와 연구진, 더모코스메틱 브랜드가 참여해 최신 피부과학 트렌드와 임상 연구 성과를 공유하는 자리로, 스킨피디아는 피부 전문가 대상 브랜드 인지도 제고와 함께 ‘피부과학 기반의 정직한 브랜드’로서의 이미지를 강화했다.
스킨피디아에 따르면 엔자임 파우더와시는 단백분해효소 ‘프로테아제(Protease)’를 함유한 효소 세안제로, 묵은 각질과 블랙헤드 및 피지를 자극 없이 부드럽게 제거해 피부 본연의 균형을 유지하도록 돕는다. 미세먼지 세정, 블랙헤드 및 각질 개선, 피부 자극 테스트를 완료한 저자극 포뮬러로 예민하고 민감한 피부에도 안전하게 사용할 수 있다고 설명했다.
이번 코리아더마에서는 기존 50g·80g 용량 외에 15g 여행용 파우치형 신제품을 선보이며 관람객의 이목을 끌었다. 간편한 휴대성과 위생적인 사용이 가능한 소용량 패키지는 여행, 출장, 헬스장 등 다양한 생활 환경에서도 편리하게 사용할 수 있어 큰 호응을 얻었다. 현장을 찾은 바이어와 의료 관계자들은 긍정적인 반응을 보인 것으로 전해졌다.
스킨피디아 관계자는 “엔자임 파우더와시는 단순한 클렌저를 넘어, 피부의 본래 균형을 되살려주는 브랜드의 대표 제품”이라며 “이번 코리아더마를 통해 연구 중심의 제품 철학과 기술력을 의료 전문가들에게 직접 소개할 수 있어 뜻깊었다”고 밝혔다.
