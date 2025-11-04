[포착] 성큼 다가온 가을에 얼굴 붉힌 나뭇잎들
해가 뜨고 아침 추위가 물러나자 서울 도심 곳곳의 나무잎에 따스함이 내려앉았다. 4일 서울 남산과 경기도 용인 등 단풍 명소에는 수많은 시민들이 찾아 단풍을 즐겼다.
산림청이 최근 발표한 ‘단풍 절정 예측 지도’에 따르면 강원도 설악산과 충청권 속리산·가야산 등은 10월 말쯤 절정에 접어들었다. 팔공산(11월 2일)·내장산(11월 6일)과 제주 한라산(11월 4일) 등도 단풍으로 물들 예정이다.
단풍은 나뭇잎 속 엽록소가 분해되면서 적색과 황색 색소가 드러나는 현상이다. 날씨가 맑고 강수량이 적당하면 단풍은 선명하고 빠르게 번지지만 흐린 날이 이어져 일조량이 부족하면 색이 탁해질 수 있다.
이날 남산을 찾은 시민들은 휴대전화로 단풍을 담았다. 가족과 연인 등은 삼삼오오 산책길을 따라 가을 구경에 나섰다.
에버랜드가 용인시 신원리 일대에 약 15만㎡(약 4만5000평) 규모로 조성한 은행나무 숲 역시 가을 분위기로 한창이었다. 황금빛으로 치장한 은행나무가 우거진 이 숲은 1970년대부터 산림녹화를 위해 은행나무 약 3만 그루를 식재한 이후 50년 동안 외부에 거의 공개되지 않고 자연 그대로 보전해온 국내 최대 규모의 은행나무 군락지다.
에버랜드는 오는 7일부터 10일까지 나흘간 에버랜드 정원 구독 서비스인 가든패스 구독자들을 대상으로 은행나무숲을 공개할 예정이다.
기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 14~21도로 평년과 비슷하며 맑은 날씨를 보이겠다.
