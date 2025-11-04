[속보] 안규백 국방장관 “한국 핵무기 개발 있을 수 없다”
안규백 국방부 장관이 “대한민국에서 핵무기 개발은 있을 수 없을 것”이라고 4일 밝혔다.
안 장관은 이날 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 제57차 한·미안보협의회(SCM) 회의 후 피트 헤그세스 미국 국방부 장관과 함께 참석한 기자회견에서 “대한민국은 NPT(핵확산금지조약) 체제에 가입된 나라로서 핵을 본질적으로 가질 수 없는 나라”라며 이같이 말했다. 그러면서 “한반도 비핵화는 흔들림 없는 약속”이라고 강조했다. SCM은 주요 군사정책을 협의·조정하는 한미 국방 분야 최고위급 기구다.
안 장관은 미국 전술핵무기의 한반도 재배치를 희망하는지 묻는 질문에 “우리는 핵을 가질 수 없기에 미국의 핵과 대한민국의 재래식 무기, 그래서 핵·재래식 통합(CNI) 체제가 구축된 것으로 이해해달라”고 답했다.
안 장관은 이번 SCM을 위해 한국에 처음으로 방문한 헤그세스 장관에 대해 “강력하고 효율적인 군대를 만들기 위한 과감한 개혁 추진을 높이 평가한다”며 “강화된 억제력이 한반도와 역내 평화·안정에 중대한 기여를 할 것이라 확신한다”고 했다.
이어 “한미 양국의 새 정부 출범 이후 첫 SCM에서 다시 한번 굳건한 한미군사동맹과 견고한 연합방위태세를 확인했다”며 “상호 신뢰와 협력을 바탕으로 급변하는 안보환경과 위협에 대응하고, 미래지향적이고 호혜적 동맹 발전을 위한 국방 분야 협력 방안을 도출하기 위해 많은 토의를 했다”고 밝혔다.
이날 SCM에서는 전시작전통제권 전환, 한국의 국방비 증액 등이 논의된 것으로 알려졌다. 통상 양국 국방 수장은 회의를 마친 후 합의 내용을 공동성명 형식으로 발표해왔으나, 올해는 한미 정상회담을 계기로 양국이 막판 협의 중인 안보·관세 분야 팩트시트가 도출된 후 내놓기로 했다.
