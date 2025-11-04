[속보] 미국 국방장관 “한국 핵잠 도입 적극 지원”
피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 한국 핵추진 잠수함 도입을 적극 지원하겠다고 4일 약속했다.
헤그세스 장관은 이날 서울 용산구 국방부 청산에서 열린 제57차 한·미안보협의회(SCM) 뒤 안규백 국방부 장관과 공동 기자회견을 가졌다.
헤그세스 장관은 한국 핵잠수함 도입 관련 질문에 “도널드 트럼프 미국 대통령이 승인한 것을 다시 한번 확인해 드린다”며 “당연히 군 당국에선 최선을 다해 적극 지원할 것”이라고 답했다.
헤그세스 장관은 유관기관인 국무부·에너지부와도 긴밀하게 협조할 것이라고 말했다.
헤그세스 장관은 그러면서 “트럼프 대통령은 미국 동맹 능력이 제고되길 원한다”며 “그런 차원에서 대한민국은 모델과 같은 국가다. 그러다 보니 대한민국이 더 강력한 능력, 최고의 능력을 갖는 것에 대해 마음을 열고 승인한 것”이라고 강조했다.
이어 “구체적으로 어떤 승인과정을 거치는지에 대해 자세한 말씀 드리는 게 적절하다고 보지 않지만, 앞으로 양국이 선의를 갖고 계속 토론해 긍정적인 결과로 이끌 것으로 확신한다”고 덧붙였다.
헤그세스 장관은 또 “한국은 조선업에서 세계적인 수준의 능력을 갖고 있다”며 “미 정부는 잠수함뿐만 아니라 수상함, 전투함 등 다양한 분야에서 협력을 강화하길 원하고 있다”고 말했다.
헤그세스 장관은 ‘대만해협에서 위기 발생 시 주한미군이 투입될 수 있느냐’는 취지의 질문에 안 장관과 전날 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문한 점을 거론하며 “동맹을 통해 한반도에서 안정을 지키고자 하는 의지가 분명히 있다”고 말했다.
이어 “우리가 북한 위협에 대처하기 위해 어깨를 나란히 해서 그게 대한민국에 위해가 되지 않게 노력할 것이고, 계속해서 핵 확장 억제를 동맹인 대한민국에 변함없이 제공하게 될 것”이라고 부연했다.
다만 헤그세스 장관은 “이와 동시에 역내에 다른 어떤 비상사태에 대처할 수 있는 유연성 제고가 필요한 상황”이라며 “한·미 양국 간 솔직한 대화를 통해 효과적으로 대처하게 될 것이고, 결론적으로는 대북 재래식 방어에선 대한민국이 주도적 역할을 하게 될 것”이라고 말했다.
북한이 재래식 무기를 활용해 위협할 경우 한국이 주도적인 역할을 하고, 주한미군은 한국과의 협의를 거쳐 필요시 북한뿐만 아니라 역내 여러 위협에도 대응하는 임무를 할 것임을 시사한 것으로 해석됐다.
방위비를 늘리겠단 우리 정부 입장엔 환영의 뜻을 나타냈다.
헤그세스 장관은 “(안 장관이) 대한민국 정부가 방위비 지출을 늘리고 미사일과 사이버 등 필수 능력 부분에서 핵심적 군사능력에 대한 투자를 강화하기로 말한 것에 대해 많이 고무돼 있다”고 말했다.
그는 “방산 협력도 강화할 것이라는 점을 확인할 수 있었고, 특별히 기쁘게 생각하는 것은 미국 역사상 최초로 미국 군함 수리와 유지를 직접 진행할 수 있게 됐단 점”이라고 설명했다.
그러면서 “앞으로 조선업뿐만 아니라 지상 장비까지 (협력을) 확대하는 것에 공감했다. 국방연구와 과학기술 분야의 협조도 강화하기로 했다”고 강조했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
