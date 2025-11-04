프로비 ‘프로비 액티브·프로비 피메일’ 신제품 2종 출시

이번 신제품은 뼈 건강을 위한 복합 포뮬러 기능성 제품 ‘프로비 액티브(Probi Active)’와 스웨덴 특허 유산균 LP299V를 함유한 여성 맞춤형 유산균·철분 복합 기능성 제품 ‘프로비 피메일(Probi Female)’이다. 두 제품 모두 일상 속에서 폭넓은 건강 관리를 돕도록 설계됐다.

프로비의 핵심 특허 균주 LP299V는 전 세계에서 가장 많이 연구된 프로바이오틱스 중 하나로, 240편 이상의 논문과 80여건의 임상시험을 통해 장 건강 개선 효과가 과학적으로 입증됐다.

이스트헬스케어는 국내에서 유일하게 LP299V 균주의 특허를 보유한 스웨덴 프로비 본사와 완제품 독점 계약을 체결한 기업으로, 프로비의 프리미엄 유산균 제품군 ‘프로비(Probi)’ 시리즈를 한국 시장에서 단독 공급하고 있다.

이번 신제품 2종 출시를 통해 프로비는 기존 오리지널 제품 라인업에 이어 한국 소비자 맞춤형 제품 포트폴리오를 확대하며 국내 시장 공략을 강화했다.