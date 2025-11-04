‘구속영장’ 추경호 “불체포특권 포기, 당당히 임할 것”

이재명 대통령의 내년도 예산안에 대한 시정연설이 열린 4일 국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 서울 여의도 국회에서 추경호 전 원내대표에 대한 구속영장 청구 등을 규탄하며 침묵시위를 하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 관련 내란 주요임무 종사 혐의로 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 국회의원의 불체포특권을 포기하겠다고 밝혔다.