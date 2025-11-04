‘구속영장’ 추경호 “불체포특권 포기, 당당히 임할 것”
12·3 비상계엄 관련 내란 주요임무 종사 혐의로 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 국회의원의 불체포특권을 포기하겠다고 밝혔다.
추 의원은 4일 국회에서 기자들과 만나 “저는 국민께 불체포특권 포기 약속을 드렸다. 이번에도 저는 그 약속을 지킬 것이다”며 “불체포특권 뒤에 숨지 않고 당당히 임하겠다는 말씀드린다”고 말했다.
추 의원은 특검의 영장 청구에 대해 “여러 가지 무리한 내용이 많이 담겨 있다”며 “다분히 정치적 접근, 더불어민주당의 주문에 의한 수사 결과를 만들고 꿰맞추기 작업을 한 게 아닌가 하는 의심을 강하게 한다”고 말했다.
추 의원은 특검의 영장 내용 중 일부도 반박했다. 추 의원은 12·3 비상계엄 전 윤석열 전 대통령과 국민의힘 중진 의원 간 만찬 회동에 참석한 일이 영장에 포함된 점을 거론하면서 “‘계엄 4일 전인 (지난해) 11월 29일 (제가 윤석열 당시) 대통령과 만찬을 했고, 이것이 계엄 공모 성격의 만찬 아니었느냐’는 일부 의혹 보도가 있었는데, 그날 만찬은 우리 국민의힘 중진 의원 몇 분이 한남동 (대통령) 관저에서 만찬을 한 날이었다”고 했다.
이어 “저는 여의도에서 모 언론사 정치부 팀들과 만찬 하고 그게 끝난 후에 후반부에 그 만찬에 잠시 참석해 여러 사람과 같이 있었다”고 설명했다.
그러면서 “거기엔 우리 당 의원들 다수, 대통령 비서실 수석 등 여러 분들이 계셨던 걸로 기억한다. 그건 계엄 또는 여러 가지 국정 현안에 대한 무거운 얘기를 나누는 자리가 전혀 아니었다”며 “그런 가벼운 만찬 자리에 제가 늦게 합류하고 참석하게 된 것”이라고 덧붙였다.
추 의원은 계엄 당일 상황을 두고도 “제가 대통령과 당사에서 약 2분간 통화 후 국회로 이동하면서 의원총회 장소를 국회로 바꾸고, 의총 장소 공지가 국회 실무진들이 당연히 하는 예결위 회의장으로 나갔다”고 말했다.
이어 “그 공지 내용을 (특검은) 영장에 언급하며 의총을 왜 본회의장이 아닌 예결위 회의장으로 하느냐는 식으로 접근하면서 ‘의원들이 본회의에 참석하지 못하도록 하기 위해 의총 장소를 예결위장으로 공지했다’는 내용이 있었다”고 했다.
그는 “여러분들이 알다시피 우리 의총은 항상 예결위장 아니면 오늘 여기 본관 246호를 번갈아 한다. 민주당과 늘 번갈아 의총 장소를 사용하는 관행 속에서 운영해 왔다”며 “의총 장소를 그날 실무진 판단으로 예결위 회의장으로 해서 공지가 나갔는데, 그것을 본회의 참석을 하지 못하게 할 목적으로 예결위 회의장으로 공지했다는 내용이 영장에 포함됐다”고 지적했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사