때 이른 추위, 난방으로 건조해진 실내에선 ‘이 병’ 위험 증가
이른 추위에 난방을 하는 가정과 사무실이 늘면서 안구건조증에 걸릴 위험도 커지고 있다.
4일 의료계에 따르면 실내가 난방으로 인해 따뜻해지면 습도가 떨어져 눈 표면의 눈물막 균형이 깨지게 되고, 이로 인해 안구건조증이 발생하기 쉽다. 안구건조증은 눈이 뻑뻑하거나 이물감, 통증, 충혈 등이 대표 증상이다.
겨울철 난방으로 실내 습도는 20%대까지 하락할 수 있다. 안구에 건강한 실내 습도는 대체로 40~60%다. 가습기를 활용하거나 젖은 수건을 널어놓으면 수분을 유지하는 데 도움이 될 수 있다.
안구건조증이 심해지면 빛 번짐이나 시야 흐림이 동반될 수도 있다. 특히 증상이 지속하는 동안 눈 표면(각막·결막)에 미세 손상이 생길 수 있어 주의해야 한다. 또 춥다고 해서 난로를 쬐거나, 뜨거운 바람을 쐬는 행동은 눈물의 증발을 촉진해 증상을 악화시킬 수 있다.
전문가들은 의식적으로 눈을 자주 깜박이거나, 인공눈물을 통해 증상을 완화 할 수 있다고 조언한다. 안구건조증이 심해져 일상에 지장을 줄 정도로 통증이 있다면 신속히 안과 전문의를 찾아 치료를 시작해야 한다.
안구건조증은 결막염과 증상이 비슷해 혼동되기 쉽다. 눈이 가렵거나 붓고, 분비물이 많아진다면 결막염일 가능성이 크다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
