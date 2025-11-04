시사 전체기사

때 이른 추위, 난방으로 건조해진 실내에선 ‘이 병’ 위험 증가

입력:2025-11-04 11:07
수정:2025-11-04 11:13
공유하기
글자 크기 조정
영하권의 추운 날씨를 보인 3일 오전 인천 부평구 삼산농산물도매시장에서 상인들이 전기난로에 몸을 녹이며 파를 다듬고 있다. 연합뉴스

이른 추위에 난방을 하는 가정과 사무실이 늘면서 안구건조증에 걸릴 위험도 커지고 있다.

4일 의료계에 따르면 실내가 난방으로 인해 따뜻해지면 습도가 떨어져 눈 표면의 눈물막 균형이 깨지게 되고, 이로 인해 안구건조증이 발생하기 쉽다. 안구건조증은 눈이 뻑뻑하거나 이물감, 통증, 충혈 등이 대표 증상이다.

겨울철 난방으로 실내 습도는 20%대까지 하락할 수 있다. 안구에 건강한 실내 습도는 대체로 40~60%다. 가습기를 활용하거나 젖은 수건을 널어놓으면 수분을 유지하는 데 도움이 될 수 있다.
한국소비자원이 지난달 30일 정부세종청사 공정거래위원회 기자실에서 소비자 선호도가 높은 가습기 13개 제품에 대해 품질 및 안전성 등을 시험·평가한 비교정보를 발표했다. 사진은 관계 직원이 해당 제품을 살펴보는 모습. 연합뉴스

안구건조증이 심해지면 빛 번짐이나 시야 흐림이 동반될 수도 있다. 특히 증상이 지속하는 동안 눈 표면(각막·결막)에 미세 손상이 생길 수 있어 주의해야 한다. 또 춥다고 해서 난로를 쬐거나, 뜨거운 바람을 쐬는 행동은 눈물의 증발을 촉진해 증상을 악화시킬 수 있다.

전문가들은 의식적으로 눈을 자주 깜박이거나, 인공눈물을 통해 증상을 완화 할 수 있다고 조언한다. 안구건조증이 심해져 일상에 지장을 줄 정도로 통증이 있다면 신속히 안과 전문의를 찾아 치료를 시작해야 한다.

안구건조증은 결막염과 증상이 비슷해 혼동되기 쉽다. 눈이 가렵거나 붓고, 분비물이 많아진다면 결막염일 가능성이 크다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
972
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘AI 동맹’ 코스피 사상 첫 4200 돌파… 62만닉스·11만전자 반도체 랠리
건강권 vs 생계권… ‘밤 12시~오전 5시’ 새벽배송 금지 논쟁
“기적 일군 한국” 헌정 영상 해설은 젠슨 황 실제 음성 기반 AI 목소리
이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려”
극성부린 군부대 정당 사칭 ‘노쇼 사기’ 거점도 캄보디아였다
[단독] 야간사고 사망 노동자, ‘운전·배달직’ 가장 많았다
[재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO
[단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다
국민일보 신문구독