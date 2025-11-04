‘37%’ 트럼프 2기 지지율 최저치 기록…트럼프 “맘다니는 공산주의자”

CNN 여론조사에서 부정평가는 63%로 역대 최고치 기록

트럼프, 지방선거 하루 앞두고 뉴욕시장 무소속 쿠오모 지지 선언

미국 일리노이주 시카고에서 한 건물 벽면에 1일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령을 '폭군'으로 비난하는 스티커가 붙어있다. 연합뉴스

거를 하루 앞둔 이날 민주당 뉴욕시장 후보 조란 맘다니를 겨냥해 “맘다니가 당선된다면 뉴욕시는 경제·사회적으로 완전한 재앙이 될 것”이라고 말했다.

민주당 경선 탈락 후 무소속으로 뉴욕시장에 출마한 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사에게 한 표를 행사하라고 독려했다. 트럼프는 쿠오모를 지지를 선언하며 “

주지사 선거가 치러지는 버지니아주, 뉴저지주 유권자들을 향해서도 “공화당에 행사하는 한 표는 에너지 비용이 크게 내려간다는 것을 의미한다”며 공화당 후보 지지를 요청했다.