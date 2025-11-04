임주영 ‘AIA Long Island Award’ 수상
국제적 설계 역량 입증
뉴욕 기반 건축 디자이너 임주영은 Studio 88 Architecture이 뉴욕주 East Marion에 설계한 Dock House 프로젝트로 ‘2025 AIA Long Island Chapter Design Awards’(Archi Awards) ‘Unbuilt Residential’ 부문을 수상했다.
Dock House는 뉴욕주 East Marion의 Gardiners Bay 해안가에 자리한 장소 특정적 오두막으로, 클라이언트의 보팅에 대한 열정을 반영하면서 지역 건축과 자연 환경을 조화롭게 담아낸 프로젝트다.
대지의 형상에 따라 각진 매스를 구성하고, 내후성 목재와 내구성 재료로 해안 기후에 대응했다. 시선과 동선을 물가로 유도해 떠남과 귀환의 감정을 건축적으로 표현했으며, 따뜻한 목재로 마감된 실내와 밝고 개방적인 외부 공간이 유기적으로 이어져 안락함과 개방감을 동시에 느끼게 한다.
Columbia GSAPP 졸업 후 세계적 조경 회사 Martha Schwartz Partners(MSP)에 합류한 그는, Las Vegas Sands Corporation의 60억 달러 규모 Nassau Veterans Memorial Coliseum 리노베이션 프로젝트 ‘Sands New York’의 조경 설계를 주도한 바 있다. 이외에도 Continuum Club & Residences의 의뢰로 진행된 JFK Causeway 프로젝트에서는 약 6만 평방피트 규모의 리조트형 편의시설을 설계해 프로젝트의 부동산적 가치를 높이는 동시에 방문자 경험을 극대화했다.
이후 Bjarke Ingels Group(BIG)에서 University of Washington Tacoma 캠퍼스 확장 마스터플랜에 참여해 5만4000평방피트 규모를 13만3000평방피트로 확장하는 전략을 제안했다. 그는 150피트의 고저차와 역사적 건축물, 시각 축을 통합한 단계별 확장 계획을 통해 단절된 캠퍼스를 지역의 정체성과 활력을 반영한 새로운 마스터플랜으로 재구성했다.
현재 그는 Studio 88 Architecture에서 뉴욕 헴스테드의 Saint Paul Greek Orthodox Cathedral 확장 프로젝트, 뉴욕 이슬립의 Seal Master 프로젝트 등 다양한 로컬 프로젝트를 이끌며 실용성과 실험성을 겸비한 설계를 선보이고 있다.
임주영 건축 디자이너는 “국제적 프로젝트 경험과 다학제적 전문성을 바탕으로 앞으로도 혁신적인 설계 성과를 이어가며 국내외 무대에서 영향력을 넓혀가고 싶다”고 밝혔다.
