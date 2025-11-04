커피사피엔스, ‘탭커피’로 K-커피 세계화 박차
2025 베트남 커피 엑스포 참가
커피사피엔스(Coffee Sapiens)는 ‘2025 베트남 커피 엑스포(Coffee Expo Vietnam)’를 통해 한국형 커피 시스템 ‘탭커피(Tap Coffee)’의 글로벌 진출을 본격화했다고 밝혔다.
국내 프랜차이즈 업계 최초로 탭커피 시스템을 도입한 커피사피엔스는 이번 전시 참가를 통해 단순한 커피머신이 아닌 혁신적인 커피 서비스 모델로서의 브랜드 방향성을 제시했다.
탭커피는 빠른 추출 속도와 운영 효율성을 갖춘 시스템으로, 인건비 절감과 품질 일관성을 동시에 실현해 글로벌 시장에서도 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다. 특히 매장 운영 환경에 따라 다양한 형태로 적용이 가능하다는 점에서 높은 주목을 받고 있다.
커피사피엔스는 소형 매장이나 음식점에서는 설치와 운영이 간편한 탭커피 시스템을 샵인샵(Shop-in-Shop) 형태로 도입해, 별도의 인력이나 전문 장비 없이도 고품질의 커피 서비스를 즉시 제공할 수 있다고 밝혔다. 이를 통해 기존 매장에서도 손쉽게 추가 매출을 창출할 수 있으며, 빠른 추출 속도와 일관된 맛 덕분에 회전율 향상과 고객 만족도 제고에도 효과적이라는 설명이다.
또한 무인 시스템과 결합 시 24시간 운영이 가능한 스마트 카페 모델로 발전할 수 있어, 인건비 부담은 최소화하고 매출 효율은 극대화할 수 있다고 강조했다. 더불어 ‘탭커피 트럭’을 활용한 이동형 커피 서비스는 장소의 제약 없이 언제 어디서나 동일한 품질의 커피를 제공할 수 있어, 기업 행사·지역 축제·페스티벌 등 다양한 현장 이벤트에서 브랜드 홍보와 체험 마케팅 수단으로 높은 효과를 발휘하고 있다고 밝혔다.
커피사피엔스 관계자는 “이번 참가를 통해 K-커피 브랜드로서의 정체성과 기술력을 동시에 알리고자 했다”며 “앞으로도 탭커피를 중심으로 한 혁신적인 커피 문화 확산과 글로벌 시장 진출에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사