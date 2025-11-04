월세 카드결제 플랫폼 ‘페이클로버’ 첫 결제 수수료 할인 이벤트
결제 플랫폼 페이클로버가 신규 출시를 기념해 첫 결제 시 수수료를 2.5%에 제공하는 이벤트를 진행한다.
페이클로버는 첫 결제부터 수수료를 아껴 복잡한 절차 없이 합리적인 거래가 가능하도록 돕기 위해 이 같은 이벤트를 진행하게 됐다.
페이클로버는 월세를 내거나 계약금이나 보증금, 인건비, 교육비 등 현금 결제가 필요한 순간, 현금 대신 신용카드로 결제할 수 있도록 돕는다. 이때 상대방 계좌로 바로 송금할 수 있는 ‘즉시 송금’, 원하는 날짜에 맞춰 예약 이용 가능한 ‘예약 송금’ 등 다양한 서비스를 지원한다.
또한 현금 결제 시 부담을 낮출 수 있도록 카드사 무이자 할부 혜택, 연말 정산 세액 공제 등도 가능하다. 여기에 매 결제마다 4%의 페이 포인트가 적립돼 더 풍성한 금융 혜택을 누릴 수 있다.
페이클로버는 전자지급대행(PG) 시스템을 통한 안전한 자금 관리 체계를 갖추고 있으며, 출시 직후부터 다양한 결제 환경에서 이용 문의가 이어지는 등 신용카드를 현금처럼 사용할 수 있다는 편리함에 생활 속으로 빠르게 확산되고 있다.
페이클로버 관계자는 “페이클로버는 ‘현금 결제와 이체도 신용카드로 가능하면 어떨까’라는 물음에서 시작됐다”며 “새로운 결제 방식의 도입을 통해 고객의 삶이 더 자유롭고 편안해지길 바라는 만큼, 앞으로도 고객들에게 더 좋은 혜택, 더 나은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
