“무례한 호칭”…中 항공사 ‘항공 이모’ 채용 논란
중국의 한 항공사가 기혼 여성을 승무원으로 채용하며 ‘항공 이모’(air aunties)라는 호칭을 사용해 논란이 일고 있다.
4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 최초의 저비용항공사(LCC)인 춘추항공(Spring Airlines)은 25세에서 40세 사이의 여성을 대상으로 한 승무원 채용 공고를 냈다. 특히 기혼이거나 자녀가 있는 여성을 우대한다고 밝히며, 이들을 ‘항공 이모’라고 이름 붙였다.
항공 이모가 되기 위해서는 학사 학위 이상 소지자에 신장은 162~174㎝여야 한다. 서비스 직종 경력자는 우대한다. 채용 인원은 30~60명으로, 상하이와 북서부 도시 란저우에서 근무하게 된다.
춘추항공의 채용 담당자는 중국 관영언론과의 인터뷰에서 “항공 이모들은 풍부한 인생 경험과 공감 능력을 갖추고 있어 어린이와 어르신 승객을 더 잘 돌볼 수 있다”고 설명했다. 통상 중국 항공업계는 18~25세의 젊은 미혼 여성을 채용해왔다.
하지만 이 같은 공고가 알려진 이후 온라인에서는 ‘항공 이모’라는 표현이 논란이 됐다. 중국 SNS에서는 관련 내용이 7000만건 넘는 조회 수를 기록할 정도로 비판이 쏟아졌다.
한 누리꾼은 “여성에게 매우 무례한 호칭이다. 나이가 많고 결혼했다는 사실을 굳이 강조하고 있다”고 지적했다. 또 다른 이는 “‘이모’라는 단어는 가정적인 색채가 강해 남편과 아이를 돌보는 전통적인 주부의 모습을 떠올리게 한다”고 비판했다. 이어 “나이와 성별과 관계없이 모든 승무원을 단일한 호칭으로 불러야 한다”고 썼다.
논란이 커지자 춘추항공은 “불쾌감을 줄 의도는 전혀 없었다”고 해명했다. 이어 “미혼 지원자들과 구분하기 위한 명칭일 뿐이며 업무, 급여 등은 다른 모든 승무원과 같다”고 밝혔다. 또한 ‘항공 이모’라는 용어는 1990년대 중국 민간 항공업계가 섬유 공장에서 해고된 여성 노동자들을 승무원으로 채용하면서 처음 사용된 것이라고 덧붙였다.
실제로 춘추항공이 기혼 여성을 채용한 것은 이번이 처음이 아니다. 중국 매체 차오신문에 따르면 춘추항공은 현재 88명의 ‘항공 이모’ 승무원을 고용하고 있으며, 이들 중 74%는 이미 관리직으로 전환됐다.
항공 이모로 근무하고 있는 한 승무원은 “우리는 사회초년생보다 강점이 있다”며 “직장 경험도 있고, 아이를 키우고 어른을 모셔본 경험도 있다. 팀 내에서 자연스럽게 큰언니 역할을 맡게 된다”고 말했다.
