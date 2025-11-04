“무례한 호칭”…中 항공사 ‘항공 이모’ 채용 논란

중국의 저비용항공사(LCC) 춘추항공 항공기 모습. SNS 캡처

춘추항공(Spring Airlines)은 25세에서 40세 사이의 여성을 대상으로 한 승무원 채용 공고를 냈다. 특히 기혼이거나 자녀가 있는 여성을 우대한다고 밝히며, 이들을 ‘항공 이모’라고 이름 붙였다.

학사 학위 이상 소지자에 신장은 162~174㎝여야 한다. 서비스 직종 경력자는 우대한다.

채용 인원은 30~60명으로, 상하이와 북서부 도시 란저우에서 근무하게 된다.

항공 이모들은 풍부한 인생 경험과 공감 능력을 갖추고 있어 어린이와 어르신 승객을 더 잘 돌볼 수 있다”고 설명했다. 통상 중국 항공업계는

18~25세의 젊은 미혼 여성을 채용해왔다.

중국의 저비용항공사(LCC) 춘추항공의 승무원이 기내서비스를 하고 있는 모습. SNS 캡처

중국 SNS에서는 관련 내용이 7000만건 넘는 조회 수를 기록할 정도로 비판이 쏟아졌다.

미혼 지원자들과 구분하기 위한 명칭일 뿐이며 업무, 급여 등은 다른 모든 승무원과 같다”고 밝혔다. 또한 ‘항공 이모’라는 용어는 1990년대 중국 민간 항공업계가 섬유 공장에서 해고된 여성 노동자들을 승무원으로 채용하면서 처음 사용된 것이라고 덧붙였다.

중국의 저비용항공사(LCC) 춘추항공의 승무원 모습. SNS 캡처