송지오, 덴마크 브랜드 엘리엇 에밀과 콜라보 컬렉션 출시
송지오(SONGZIO)가 덴마크 코펜하겐 기반의 브랜드 엘리엇 에밀(Heliot Emil)과 손잡고 패션과 스포츠·예술의 경계를 허무는 협업을 선보인다.
송지오의 서울 플래그십 스토어 ‘갤러리 느와’에서 오는 7일 열리는 글로벌 런칭 행사에는 이번 협업을 위해 내한한 엘리엇 에밀 설립자들과 송지오 하우스의 남·여성 엠버서더인 그룹 에이티즈의 성화와 배우 최희진이 참석한다.
우아하고 역동적인 ‘펜싱’에서 영감을 받은 이번 콜라보레이션은 ‘DUEL’ 이라는 타이틀로 두 브랜드의 결투를 상징한다. 펜싱이라는 내러티브를 축으로, 송지오의 아방가르드 미학과 엘리엇 에밀의 실험적이고 공학적인 디자인을 정교하게 교차시킨다.
엘리엇 에밀은 2017년 덴마크 코펜하겐에서 율리우스 율, 빅터 율 형제가 설립한 브랜드로 북유럽 특유의 산업적 우아함을 바탕으로 기능성과 미학을 결합한 미래지향적 디자인으로 주목받고 있다.
미래형 스트리트웨어에 대한 실험을 통해 디자인과 기능의 경계를 탐구하는 어패럴 레이블인 엘리엇 에밀은 메탈 소재의 카라비너와 버클을 특징으로 디자인을 전개하는 브랜드로 글로벌 매니아층이 탄탄하다.
이번 송지오와 엘리엇 에밀의 협업은 펜싱이 지닌 긴장감과 역동성을 다양한 방식으로 재해석했다. 펜싱의 선적인 동작과 순간적인 긴장감을 실루엣에 반영해 정지해있는 상태에서도 움직임을 암시하는 독창적인 구조적 디자인을 구현했다.
이번 컬렉션은 점퍼, 니트, 팬츠를 포함한 남성 18종, 여성 8종 총 26종의 제품으로 구성되며, 기능성과 예술성을 동시에 담아낸 것이 특징이다. 다양한 실험적 소재와 맞춤형 하드웨어를 활용해 실용적인 착용감과 함께 구조적인 아름다움을 구현했다.
송지오와 엘리엇 에밀의 협업 컬렉션은 오는 7일부터 송지오의 파리 & 서울 플래그십 스토어, 신세계 백화점 강남점, 더 현대 서울, 롯데 본점, 갤러리아 명품관 등 전국 주요 매장에서 정식 발매된다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사