[단독] 내란특검, ‘尹정부 인사개입’ 의혹 조사… “최순실 만드냐” 반발도

윤석열 전 대통령이 지난 9월 26일 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 등 혐의 사건 1차 공판에 출석한 모습. 연합뉴스

내란 특검이 윤석열 전 대통령의 최초 계엄 계획 시점을 수사하는 과정에서 윤석열정부 관련 인사 청탁 의혹을 조사한 것으로 확인됐다. 조사 대상자 측은 “별건 수사”라거나 “최순실(개명 후 최서원)로 몰아간다”고 항의했던 것으로 파악됐다.

법조계에서는 내란·외환 행위 진상규명을 목적으로 하는 특검의 수사대상 범위에 인사 청탁 의혹은 포함되기 어렵다는 지적이 나온다. 다만 특검은 “조사 대상자와 윤 전 대통령과의 관계 등을 파악하는 과정에서 관련 질문이 나온 것 같다”고 밝혔다.

특검팀은 조사 과정에서 김병준 전 전국경제인연합회 회장 직무대행, 대통령실에 근무했던 황상무 전 시민사회수석과 최영해 전 정책조정비서관 등 3명을 거론했다고 한다. A씨가 윤 전 대통령에게 이들의 인사를 청탁한 사실이 있느냐고 추궁했다는 것이다.

A·B씨는 김 전 대행 등과 친분은 있으나 윤 전 대통령에게 이들의 인사와 관련해 연락한 적이 없다고 밝혔다. A씨는 “윤 전 대통령 당선 이후 통화한 적이 없고 문자 메시지로 쓴소리를 한 정도”라며 “대통령 취임식에도 초청받았지만 가지 않았다”고 말했다.

“‘최순실 국정농단’ 사건처럼 끌고 가는 것 같아 조사 도중 ‘지금 별건 수사를 하느냐’고 항변한 일도 있었다”고 토로했다. 특검은 두 사람의 휴대전화를 압수했으나

인사개입 정황을 확인하지 못하고 돌려준 것으로 전해졌다.