전남도, 남도국제미식산업박람회서 케이-푸드 적극적 투자유치 활동

26일까지 남도국제미식산업박람회서 적극적 투자유치 활동



곡성·장흥·무안·순천 특화산단 집중…케이푸드 산업 거점 도약

투자유치 홍보. 전남도 제공

전남도가 목포문화예술회관 일원에서 열리는 ‘2025 남도국제미식산업박람회’에서 26일까지 맞춤형 투자유치 홍보부스를 운영한다.