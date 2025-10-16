에스오디랩 ‘ESG 로하스 인증’ 획득

이 외에도 탈모 기능성 제품과 더마 기능성 코스메틱 제품을 선보였으며, 최근에는 제품 및 기술의 우수성을 인정받아서 ‘중소벤처기업부 장관상’ 대상을 수상하기도 했다.

에스오디랩(SOD LAB)은 ESG 로하스 인증을 획득했다고 밝혔다.ESG로하스 인증은 아시아로하스 산업인증협회에서 심사해 허가하는 인증으로, 대한민국의 많은 인증 중에서도 중요한 인증으로 통하는 것으로 알려졌다. ESG로하스 인증을 받은 기업은 광고나 마케팅에서도 소비자들에게 믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 기업으로도 통한다.ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 영문 첫 글자를 조합한 용어로, 기업이 지속 가능한 발전을 추구하기 위해 환경 보호, 사회적 책임, 투명하고 윤리적인 경영을 중시하는 경영 원칙을 의미한다. ESG로하스 인증은 이러한 경영 원칙을 가진, 지속가능한 기업에게 주는 인증서로써 그 의미가 크다.에스오디랩은 SOD를 기반으로 하는 기술을 토대로, 제품을 제조 판매하는 바이오 기업이다. 닥터에스오디(Dr,SOD)라는 브랜드의 건강기능식품 판매회사로 알려져 있다.현재 닥터에스오디 더블업플러스 피로개선 항산화 건강기능식품과, 닥터에스오디 슈퍼슬림 다이어트, 최근 출시된 닥터에스오디 혈당케어 플러스 등 3종의 건강기능식품을 출시했다.이 같은 제품군들은 ESG를 토대로 하는 친환경 제품과 그 영역에서도 핵심으로 통한다. 의료기기, 화장품, 의약품, 의료서비스, 식품, 헬스케어, 건강관리 등 ESG의 핵심 영역에서 제조나 판매를 영위해야해 사회적 기업으로써의 책임과 의무를 다하고 있다는 설명이다.에스오디랩 관계자는 “‘ESG로하스’의 인증을 계기로 글로벌 바이오 기업으로 거듭나 대한민국을 널리 알리는 K-바이오 기업으로 성장해 나갈 것”이라며 “ESG 로하스 인증이 대한민국의 바이오와 제약, 의약품 헬스케어 기업 선두주자로 성장하는 데 중심적인 역할을 할 것”이라고 전했다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지