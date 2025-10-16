루미다-엘투에스미디어랩, 전략적 업무협약 체결

박마리(왼쪽) 루미다 대표와 안정훈 엘투에스미디어랩 대표

특히 루미다는 이번 파트너십을 통해 단기적으로는 기획과 현장의 유기적 연계를 강화하고, 장기적으로는 AI 영상 제작 시스템 고도화를 추진함으로써 시네마틱 광고·홍보영상 기획-제작 공정의 혁신을 주도할 방침이다. 이를 기반으로 양사는 공공기관 및 민간 브랜드를 아우르는 협력 모델을 확장해 나간다는 계획이다.

박마리 루미다 대표는 “이번 양사의 협약은 각자 가지고 있는 경쟁력을 한층 키워 실질적인 제작 역량을 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 될 것으로 본다”며 “AI 기술 기반의 기획력과 감성을 결합한 미디어 커뮤니케이션으로 공감과 참여를 이끌어내고, 브랜드 인게이지먼트를 강화하는 콘텐츠 제작에 집중해 나가겠다”고 전했다.