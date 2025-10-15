‘숏폼 정치’에 찌든 국감, 민생은 물 건너갔다

한 의원이 14일 “어제 문제가 됐던 의원이 정회 시간에 회의장 밖에서 제게 다가와 웃으며 악수를 청하고 ‘미안하게 됐다. 당직을 맡다 보니 그럴 수밖에 없었다. 의원님은 대인이시다’라고 했다”고 운을 뗐다. 이어 “카메라 앞에선 고성과 삿대질, 막말한 뒤 카메라가 없는 장소에서 이율배반적 행동을 보여 인간적인 모멸감을 느꼈으며 비열한 처신에 대해 할 말을 잃었다”고 덧붙였다. 김 의원이 의도적으로 분란을 유도한 것 아니냐는 지적이다.

언어의 품격도 추락하고 있다. 지난 13일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국감에선 여야가 윤석열정부 시절 원전 사업 계약 과정을 두고 충돌하면서 배설물 공방을 벌였다. 김동아 민주당 의원이 “우리 정부는 윤석열정부가 싸 놓은 똥을 치워야 하는 입장”이라고 언급하자, 강승규 국민의힘 의원은 “이재명정부가 똥을 싸고 있다”고 받아쳤다.