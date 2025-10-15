[속보] 정책실장 “美, 새 대안 보냈다…APEC이 큰 목표”
김용범 대통령실 정책실장이 한·미 관세협상과 관련해 미국이 한국 측 대안에 ‘상당히 의미 있는 반응’을 보였다고 밝혔다. 김 실장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열릴 수 있는 한·미 정상회담이 관세협상 타결을 위한 ‘큰 목표’라고 전했다.
김 실장은 하워드 러트닉 미 상무장관 등과의 협상을 위해 16일 미국 워싱턴 DC로 출국한다.
김 실장은 15일 공개된 유튜브 채널 ‘삼프로TV’ 인터뷰에서 “정상 간 합의한 관세협상이 마무리되도록 실무협상을 잘 이어가고 있다”며 “두 정상이 만나는 계기가 그렇게 자주 오는 것도 아니기 때문에 APEC이 실질적으로 큰 목표(시한)”라고 말했다.
최근까지 미국은 3500억 달러 대미 투자패키지의 상당액을 현금으로 지급하라는 입장이었고, 한국은 수용 불가로 맞서면서 협상이 교착상태에 머물러 있었다. 하지만 추석 연휴를 전후로 미국과의 협상에 일부 진전이 발생했다.
김 실장은 “최근 2주 사이 미국이 우리가 보낸 수정 대안에 대해 상당히 의미 있는 반응을 보였고, 미국 쪽에서 새로운 대안이 왔다”면서 “이번 주 우리 협상단이 (미국에) 가서 실질적으로 대화를 할 것”이라고 설명했다. 이어 “3500억 달러가 일시에 나갈 수는 없고, (투자를 위해서는) 합당한 사업이 있어야 한다”며 “한국 기업이 실질적으로 참여할 수 있는 사업이어야 할 것”이라고 부연했다.
