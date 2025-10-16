[단독] 4대 로펌, ‘위성 세무법인’으로 국세청 전관 23명 꼼수 영입…의원실 전수조사

차규근 조국혁신당 의원. 뉴시스

차 의원실 확인 결과 법률사무소 김앤장 소속 국세청 출신 세무사 35명 중 12명이 김앤장 세무법인 출신이다. 광장리앤고 역시 근무 중인 국세청 출신 세무사의 절반인 8명이 같은 경로로 취업한 것으로 파악됐다. 태평양의 경우 전 서울국세청장이 태평양 고문을 지낸 뒤 나와 세운 세무법인 제일티앤엠을 통해 국세청 출신 2명이 세무사로 재취업했다. 화우에서도 세무법인 화우를 거친 국세청 출신 퇴직공무원 1명이 세무사로 일하고 있다.