배용준, 29개홀 강행군 펼치고도 단독 선두

경북오픈 이틀간 14언더 맹타

일몰로 60명 2라운드 완주 못해

KPGA투어 경북오픈 2라운드에서 단독 선두에 자리한 배용준. KPGA

배용준은 2일 경북 예천군 한맥CC(파72·7315야드)에서 열린

배용준은 “잔여 경기 이후 2라운드에서 확실히 체력적으로 힘든 부분이 있었다. 초반에 타이밍이 맞지 않는 샷이 몇 번 나왔지만, 퍼트 감각이 워낙 좋아서 흐름을 잘 이어갈 수 있었다”고 만족감을 나타냈다.