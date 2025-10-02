시사 전체기사

[속보] 검찰, ‘울산 선거개입’ 문재인·조국 등 혐의없음 처분

입력:2025-10-02 15:49
문재인 전 대통령 내외와 조국혁신당 조국 혁신정책연구위원장 등이 지난달 24일 오후 경남 양산시 물금읍 메가박스 양산증산점에서 영화 '다시 만날, 조국' 관람을 앞두고 객석에 앉아 있다. 연합뉴스

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

