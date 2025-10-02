시사 전체기사

‘즐거운 명절되세요’ 추석 귀성 인사하는 이준석 대표

입력:2025-10-02 13:14
이준석 개혁신당 대표가 2일 서울 용산구 서울역에서 추석 연휴를 맞아 귀성길에 오르는 시민들과 인사하고 있다.


윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr

