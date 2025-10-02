시사 전체기사

배틀그라운드 모바일, ‘소닉 더 헤지혹’과 협업

입력:2025-10-02 11:45
크래프톤의 ‘배틀그라운드 모바일’이 글로벌 인기 게임 프랜차이즈 ‘소닉 더 헤지혹(SONIC THE HEDGEHOG)’과 협업을 진행한다.

이번 협업은 3일부터 31일까지 약 한 달간 이어진다. 이용자들은 소닉 특유의 속도감과 스타일을 전장에서 경험할 수 있다.

이용자들은 소닉 세트, 테일즈 세트 등 캐릭터 세트와 함께, 소닉-Vector, 소닉 마체테 등 무기 아이템을 획득할 수 있다. 또한 소닉 버기카, 소닉 고속정, 소닉 프라이팬, 소닉 낙하산 등 소닉 테마가 반영된 탈것 및 장비 아이템도 제공된다.

이와 함께 소닉 버디, 슈퍼소닉 버디 스킨을 비롯해 소닉 신발 배낭 참, 소닉 배낭 참, 테일즈 배낭 참 등 장식 아이템도 준비됐다. 여기에 소닉 홈그라운드 조각상, 소닉·테일즈 마이룸 선물 등 공간 및 프로필 아이템까지 추가돼, 게임 속 다양한 영역에서 소닉의 매력을 만날 수 있다.

‘배틀그라운드 모바일 x 소닉 더 헤지혹’ 협업은 오는 10월 3일부터 10월 31일까지 진행된다. 배틀그라운드 모바일은 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 무료로 다운로드 가능하다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

