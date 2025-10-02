“이준석은 안돼”…강성 지지층 반발에 ‘게임’도 못하는 여야

여야 3당 초선 의원들이 참석하기로 했던 스타크래프트 대회 포스터. 이준석 개혁신당 대표 페이스북 캡처

여야 3당 초선 의원들이 추석 연휴를 맞아 함께하는 게임 ‘스타크래프트’ 대회를 개최하려 했으나 소식이 알려진 지 하루 만에 모경종 더불어민주당 의원이 불참을 선언했다. 강성 지지층의 반발에 협치는커녕 게임도 같이하기 어려워졌다는 풀이가 나온다.

그러면서 “여러분의 따끔한 질책의 말씀대로, 지금은 우리 모두가 ‘단일대오’를 이뤄 싸워야 할 때다”며 “이번 일로 실망하신 모든 분께 깊이 사과드린다. 여러분의 회초리를 무겁게 받아들이겠다”며 거듭 고개를 숙였다.

이재명 대통령 팬카페로 시작돼 민주당 지지층이 모여있는 ‘재명이네 마을’에도 “이준석하고 스타한다는 모경종 의원 용납 힘들다. 모경종 의원실 연락처를 알려달라. 이준석은 못 참는다”는 글이 올라왔다.