‘친명’ 김영진 “이재명 지지율 하락, 당 지도부와 법사위원장 고민해야”

“조희대 4인 회동설, 내용 불투명…청문회는 급발진”

“조 대법원장도 빠르게 의견 표명할 필요 있어”

김영진 더불어민주당 의원. 연합뉴스

원조 친명으로 분류되는 김영진 더불어민주당 의원이 최근 이재명 대통령과 민주당의 지지율 하락 흐름에 대해 “이재명 대통령께서 특별히 잘못한 것도 없는데 지지율이 우하향해서 떨어지고 있는지에 대해서 살펴볼 필요가 있다” 며 “민주당 지도부와 조희대 청문회를 진행했었던 법사위원장과 많은 사람들이 고민해 볼 필요가 있다”고 말했다. 강경 일변도의 당 지도부와 법사위가 이 대통령의 지지율을 깎아 먹고 있는 게 아닌지 성찰할 필요가 있다는 취지다.



김 의원은 2일 라디오에 출연해 “지금 대통령의 국정 지지도와 민주당의 정당 지지도가 정권 교체 정권 교체 이후에 가장 낮은 수준”며 “집권 여당과 집권 여당의 국회의원으로서 저는 다시 한번 성찰해 보고 새롭게 고민해 볼 필요가 있다”고 말했다.



특히 김 의원은 최근 조희대 대법원장에 대한 청문회를 진행한 법사위에 대한 우려를 나타냈다. 김 의원은 “너무 소모적이고 국민들 보시기에 적절한 법사위 운영이 아니라는 생각이 든다”며 “지금 대한민국 국회 법사위가 재구조화될 필요가 있다”고 비판했다. 이어 “더 이상 법사위가 마치 대한민국 국회의 표본인 양 보이는 것 자체는 바람직하지 않다”고 덧붙였다.



조 대법원장 청문회에 대해서는 “결론적으로는 조희대 없는 조희대 청문회가 됐다”며 “나오지 않는 청문회를 두 번 하는 것 자체가 새로운 사실이 없는 가운데 하는 것은 적절하지 않다”고 지적했다. 이번 청문회의 발단이 된 이른바 ‘4인 회동설’에 대해서도 “4인 회동에 대한 내용들이 불투명했기 때문에 그걸 가지고 진행하는 것 자체가 너무 급발진한 거 아니냐”고 평가했다.



다만 김 의원도 조 대법원장의 책임 있는 설명을 촉구했다. 김 의원은 “결론적으로 조 대법원장과 조희대 사법부도 왜 그렇게 급하게 대선 과정 속에서 대선 개입으로 비치는 정치적인 판단이라고 누구나 인정할 수 있는 형태로 결정을 했는지에 대해서 국민들에게 소명을 해야 된다”며 “그 소명의 책임이 면제된 건 아니다. 빠르게 조 대법원장이 의견을 표명할 필요가 있다”고 지적했다.



김판 기자 pan@kmib.co.kr



원조 친명으로 분류되는 김영진 더불어민주당 의원이 최근 이재명 대통령과 민주당의 지지율 하락 흐름에 대해 "이재명 대통령께서 특별히 잘못한 것도 없는데 지지율이 우하향해서 떨어지고 있는지에 대해서 살펴볼 필요가 있다" 며 "민주당 지도부와 조희대 청문회를 진행했었던 법사위원장과 많은 사람들이 고민해 볼 필요가 있다"고 말했다. 강경 일변도의 당 지도부와 법사위가 이 대통령의 지지율을 깎아 먹고 있는 게 아닌지 성찰할 필요가 있다는 취지다.김 의원은 2일 라디오에 출연해 "지금 대통령의 국정 지지도와 민주당의 정당 지지도가 정권 교체 정권 교체 이후에 가장 낮은 수준"며 "집권 여당과 집권 여당의 국회의원으로서 저는 다시 한번 성찰해 보고 새롭게 고민해 볼 필요가 있다"고 말했다.특히 김 의원은 최근 조희대 대법원장에 대한 청문회를 진행한 법사위에 대한 우려를 나타냈다. 김 의원은 "너무 소모적이고 국민들 보시기에 적절한 법사위 운영이 아니라는 생각이 든다"며 "지금 대한민국 국회 법사위가 재구조화될 필요가 있다"고 비판했다. 이어 "더 이상 법사위가 마치 대한민국 국회의 표본인 양 보이는 것 자체는 바람직하지 않다"고 덧붙였다.조 대법원장 청문회에 대해서는 "결론적으로는 조희대 없는 조희대 청문회가 됐다"며 "나오지 않는 청문회를 두 번 하는 것 자체가 새로운 사실이 없는 가운데 하는 것은 적절하지 않다"고 지적했다. 이번 청문회의 발단이 된 이른바 '4인 회동설'에 대해서도 "4인 회동에 대한 내용들이 불투명했기 때문에 그걸 가지고 진행하는 것 자체가 너무 급발진한 거 아니냐"고 평가했다.다만 김 의원도 조 대법원장의 책임 있는 설명을 촉구했다. 김 의원은 "결론적으로 조 대법원장과 조희대 사법부도 왜 그렇게 급하게 대선 과정 속에서 대선 개입으로 비치는 정치적인 판단이라고 누구나 인정할 수 있는 형태로 결정을 했는지에 대해서 국민들에게 소명을 해야 된다"며 "그 소명의 책임이 면제된 건 아니다. 빠르게 조 대법원장이 의견을 표명할 필요가 있다"고 지적했다.